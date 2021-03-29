Навіть одна доза вакцини Pfizer або AstraZeneca ефективна на 62% для літніх людей. Це може зупинити зараження коронавірусом у будинках для людей похилого віку.

Команда Лондонського університетського коледжу (UCL) вивчила дані 10 000 людей, середній вік яких – 86 років.

– Наші дані свідчать про те, що навіть одна доза вакцини Pfizer або AstraZeneca ефективна для хворих людей похилого віку, – сказала доктор Медді Шротрі з Університетського коледжу Лондона. Читайте Громадяни третіх країн зможуть отримати паспорти вакцинації ЄС - умови

Дослідження проаналізувало дані результатів тесту на коронавірус серед 10412 довгожителів. Група проводила щомісячні ПЛР-тести на вірус, а також додаткові цільові тести на підозру спалаху захворювання.

З 36352 тестів, проведених у період з грудня 2020 року до середини березня, 1335 були позитивними. Порівнюючи дані із кількістю випадків перед вакцинацією, дослідники підрахували, що обидві вакцини ефективно запобігали 56% інфекцій через чотири тижні, а до п’яти тижнів – до 62%.

– Наші дослідження показують, що разова доза має ефект, який зберігається від чотирьох тижнів до принаймні семи тижнів після вакцинації, – сказала доктор Лора Шалкросс, консультант з питань охорони здоров’я в Інституті інформатики охорони здоров’я при UCL.

Як стверджують дослідники, навіть одна доза Pfizer і AstraZeneca захищають від інфікування протягом 4 тижнів на 56%, за п’ять тижнів захист виросте до 62%. Відзначається також, що вакцини, які застосовують сьогодні, захищають і проти британського штаму, який викликає важкі форми захворювання.

З початку вакцинації в Україні щеплено 198 465 осіб. Планувалося, що на першому етапі їх буде 3 млн. Але Україна відстає від свого ж плану вакцинації.