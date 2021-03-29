Більше половини українців не довіряють вакцині і не збираються робити щеплення від Covid-19. Це стало відомо в ході опитування Українською соціологічною групою.

Більшість громадян не вірять, що вакцинація – ефективний спосіб ставити пандемію.

– Лише 34,5% українців вважають, що щеплення може зупинити поширення коронавірусу. Майже чверть опитаних (23%) не визначилися з відповіддю, – сказав директор компанії Олександр Левцун, – Тільки 31% хочуть зробити щеплення.

Головна причина відмови від вакцинації – недовіра до вакцини, яка використовується зараз. При цьому кожна десята людина, яка брала участь в опитуванні, сподівається на свій організм, який встоїть перед коронавірусом.

Третина респондентів чекають іншу вакцину або хочуть отримати підтвердження ефективності сьогоднішньої.