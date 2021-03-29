Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Опитування: 57% українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19

Більше половини українців не довіряють вакцині і не збираються  робити щеплення від Covid-19. Це стало відомо в ході опитування Українською соціологічною групою.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Більшість громадян не вірять, що вакцинація – ефективний спосіб ставити пандемію.

Читайте
Немає ліків і спецліжок для Covid-хворих: яка ситуація в українських лікарнях

– Лише 34,5% українців вважають, що щеплення може зупинити поширення коронавірусу. Майже чверть опитаних (23%) не визначилися з відповіддю, – сказав директор компанії Олександр Левцун, – Тільки 31% хочуть зробити щеплення.

Головна причина відмови від вакцинації – недовіра до вакцини, яка використовується зараз. При цьому кожна десята людина, яка брала участь в опитуванні, сподівається на свій організм, який встоїть перед коронавірусом.

Третина респондентів чекають іншу вакцину або хочуть отримати підтвердження ефективності сьогоднішньої.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка