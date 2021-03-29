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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Спалах Covid-19 в лікарні Херсону: 53 особи захворіли, половина – лікарі

У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах Covid-19. Про це ЗМІ повідомив директор Департаменту здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

Лікарня

– 53 особи інфіковані COVID-19. Половина з них – лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень, – сказав Короленко.

Закрити лікарню повністю не можна, адже у ній є такі відділення, яких немає в інших медичних закладах: опікове, кардіохірургія, нейрохірургія. Хворих приймають “чисті відділення” в інших лікарнях.

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У своєму коментарі журналістам заступник голови ОДА Вадим Чабан сказав, що керівництво лікарні не надало повідомлення про нещасні випадки у Держпрацю, головному державному санітарному лікарю Херсонщини, як це потрібно було одразу ж зробити. І це викликає низку запитань до адміністрації медзакладу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розказав, хто насправді хворіє на Covid-19 частіше за всіх.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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