У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах Covid-19. Про це ЗМІ повідомив директор Департаменту здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

– 53 особи інфіковані COVID-19. Половина з них – лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень, – сказав Короленко.

Закрити лікарню повністю не можна, адже у ній є такі відділення, яких немає в інших медичних закладах: опікове, кардіохірургія, нейрохірургія. Хворих приймають “чисті відділення” в інших лікарнях.

У своєму коментарі журналістам заступник голови ОДА Вадим Чабан сказав, що керівництво лікарні не надало повідомлення про нещасні випадки у Держпрацю, головному державному санітарному лікарю Херсонщини, як це потрібно було одразу ж зробити. І це викликає низку запитань до адміністрації медзакладу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розказав, хто насправді хворіє на Covid-19 частіше за всіх.