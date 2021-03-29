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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

В чому перевага китайської вакцини CoronaVac – відповідь епідеміолога

Чи надійна та ефективна китайська вакцина, що завезена в Україну, розказала під час брифінгу МОЗ епідеміолог, професор Наталя Виноград.

Вакцинация

Питання поставок вакцин зараз є найактуальнішім в усьому світі. Отже те, що нам завезли китайську вакцину, дуже добре, вважає фахівець.

– За типом – це інактивована вакцина, і тому її перевага в тому, що там містяться всі 4 антигени, які властиві для цього вірусу, – сказала професор Наталя Виноград. – Тому вона буде впливати на імунітет довше та ефективніше.

Вакцина виготовлена за традиційними технологіями знайомим нам виробником. До цього часу до жодної вакцини цього виробника у нас не було претензій. Зараз 14 країн світу використовують вакцину від Sinovac. Туреччина взагалі використовує лише одну вакцину – китайську – і отримала добрі результати.

Спочатку всі були збентежені низькими показниками ефективності, але уже зараз вакцина показує 76 % ефективності, і препарат знаходиться на перекваліфікації у ВООЗ.

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– Є ще одна вагома перевага вакцини CoronaVac. Вона випускається у шприці. Одна доза – один шприц. Це дуже зручно, – підкреслює Наталя Виноград. – Можна виключити людський чинник – раз, друге – приїхати у віддалені села, до літніх людей і вакцинувати їх без жодних труднощів.

Ця вакцина не потребує додаткових вкладень щодо організації холодового ланцюжка, не потрібно переучувати персонал, що мінімізує помилки.

Наталя Виноград з радістю повідомила, що чекала саме на китайську вакцину, тому буде робити щеплення тільки нею.

В Україну прийшов британський штам коронавірусу, але існуючі вакцини проти нього дієві.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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