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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Вакцинація від Covid-19 в Україні: за що соромно міністру Степанову

З початку вакцинації в Україні щеплено 198 465 осіб. Планувалося, що на першому етапі їх буде 3 млн.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Вчора щеплення отримали лише 15858 осіб, це майже 12 раз менше, ніж 25 березня, – повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Завершила вакцинацію, тобто отримала дві дози вакцини – одна людина.

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Раніше Міністр наголошував, що Україна відстає від свого плану з вакцинації населення в 1,8 рази. Головною причиною названа незадовільна організація роботи пунктів вакцинації. У деяких місцях замість 23 пунктів відкрито лише 4. Степанов сказав, що йому соромно чути пояснення відповідальних осіб з цього приводу.

А між тим, коронавірус впевнено крокує Україною: станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавируса.

Джерело: УНІАН

Фото: Pexels

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