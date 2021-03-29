З початку вакцинації в Україні щеплено 198 465 осіб. Планувалося, що на першому етапі їх буде 3 млн.

Вчора щеплення отримали лише 15858 осіб, це майже 12 раз менше, ніж 25 березня, – повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Завершила вакцинацію, тобто отримала дві дози вакцини – одна людина.

Раніше Міністр наголошував, що Україна відстає від свого плану з вакцинації населення в 1,8 рази. Головною причиною названа незадовільна організація роботи пунктів вакцинації. У деяких місцях замість 23 пунктів відкрито лише 4. Степанов сказав, що йому соромно чути пояснення відповідальних осіб з цього приводу.

А між тим, коронавірус впевнено крокує Україною: станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавируса.