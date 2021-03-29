Вони щодня разом з нами, без них, як без рук. Вони – це речі першої необхідності. Факти тижня склали свій рейтинг щоденних помічників, яким вже давно прийшов час сказати – бувайте.

Одна крапля миючого засобу відмиє до 20 тарілок. Щоб змити всі фосфонати з тарілок, треба їх полощити під проточною водою цілих 20 секунд.

Вибирати варто екологічно чисті, вони дорогі, але здоров’я дорожче. Стежити аби на упаковці був склад продукту. Якщо є фосфати або ПАР – викиньте негайно.

Звичайна губка. Залишки їжі, й волога на додачу – маємо шикарний багатоквартирний будинок для розмноження мікробних сімей, її треба змінювати кожні 5 днів.

Щоб уникнути тяжких інфекційних захворювань, нову дошку для нарізання треба купувати кожні 12 місяців.

Читайте Чим небезпечні миючі засоби

Якщо у вас є сковорідка з антипригарним покриттям, яку ви купили до 2009 року – негайно викидайте, бо це тефлон.

Одного разу, американська домогосподарка залишила таку пательню на вогні, пішла дивитись “магазин на дивані” і забула. Коли вона повернулась на кухню, 4 її папуги загинули.

Перфтороктанова кислота стала причиною такого згубного впливу. Вона має токсичні та канцерогенні властивості. У 2009 році рішенням судів заборонили випуск тефлону.

А от що негайно треба викинути у смітник – так це емальовані каструлі. Вони токсичні.

Ще більшу небезпеку чаїть у собі посуд з алюмінію. Бо ці елементи акумулюється в організмі, та стає причиною низки тяжких захворювань.

Зубну щітку варто змінювати кожних 2-3 місяці. Більше того, якщо ви хворіли, то цю щітку треба після хвороби теж замінити.

Трирічна подушка – це як бомба уповільненої дії. І чим більше спати на такій, не змінюючи, тим швидше станеться вибух. А разом з ним у наше життя прийдуть алергії, хвороби очей та навіть астма.

Строк служби подушки – приблизно 3 роки. І це якщо її регулярно чистити.

Шкода від побутової хімії

Занадто часте використання побутової хімії у сім’ях із немовлятами може привести до порушення мікрофлори кишечника і сприяти розвитку ожиріння у дітей, впевнені вчені з Альбертського університету, повідомляє Naked science.

Учені проаналізували мікрофлори 757 дітей у віці трьох-чотирьох місяців, а потім простежили за їхньою вагою у віці одного-трьох років.