В Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу. Найбільш поширеним є патоген-засновник.
Про це розповіла епідеміолог Наталія Виноград під час прес-конференції.
Для того, аби захищатися від поширення вірусу в країні, важливо розуміти, звідки він походить.
– Наразі ми маємо занесення вірусу навіть з африканських територій, з багатьох європейських країн, що дає нам право користуватися досвідом тих країн, де вони циркулюють і правильно надавати допомогу, – пояснила лікар.
Вона додала, що в Україні є британський штам коронавірусу, який значно швидше поширюється і уражає молодші вікові групи.
Ще одна проблема пов’язана з тим, що від британського штаму вища летальність і не лише в Україні.
Наталія Виноград зазначила, що наявні вакцини ефективні проти різних штамів коронавірусу.
Коронавірус в Україні
Станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавірусу. За добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 140 медиків та 344 дитини.
Найбільше випадків за добу зафіксовано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658) та Дніпропетровській (647) областях.