В Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу. Найбільш поширеним є патоген-засновник.

Про це розповіла епідеміолог Наталія Виноград під час прес-конференції.

Для того, аби захищатися від поширення вірусу в країні, важливо розуміти, звідки він походить.

– Наразі ми маємо занесення вірусу навіть з африканських територій, з багатьох європейських країн, що дає нам право користуватися досвідом тих країн, де вони циркулюють і правильно надавати допомогу, – пояснила лікар.

Вона додала, що в Україні є британський штам коронавірусу, який значно швидше поширюється і уражає молодші вікові групи.

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Ще одна проблема пов’язана з тим, що від британського штаму вища летальність і не лише в Україні.

Наталія Виноград зазначила, що наявні вакцини ефективні проти різних штамів коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавірусу. За добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 140 медиків та 344 дитини.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658) та Дніпропетровській (647) областях.