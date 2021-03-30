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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

10 533 нові випадки та 286 смертей: коронавірус в Україні 30 березня

Станом на 30 березня в Україні підтверджено 1 662 942 випадки коронавірусу. За добу захворіли 10 533 особи, зокрема 250 медиків і 367 дітей.

коронавірус, карантин

До лікарень госпіталізували 2 597 пацієнтів.

Коронавірус в Україні 30 березня – статистика МОЗ

  • одужали 1 307 076 осіб, за добу – 3 576;
  • померли 32 418 пацієнтів, за добу – 286;
  • проведено тестувань 8 058 263, за добу – 96 947.
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Поширення коронавірусу у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 422), Львівській (961) та Київській (934) областях.

14 433 людини вакцинувалися від коронавірусу, за весь період – 212 898.

  • м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;
  • Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;
  • Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;
  • Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;
  • Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;
  • Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;
  • Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;
  • Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;
  • Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;
  • Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;
  • Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;
  • Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;
  • Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;
  • Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;
  • Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;
  • Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;
  • Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;
  • Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;
  • Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;
  • Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;
  • Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;
  • Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;
  • Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.

коронавірус в Україні 30 березня

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні препаратом Covishield стартувала 24 лютого. 22 березня розпочався другий етап вакцинації – щеплення роблять сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери та людям старше 80 років.

Напередодні Україна отримала китайську вакцину CoronaVac від фармкомпанії Sinovac. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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