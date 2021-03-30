Станом на 30 березня в Україні підтверджено 1 662 942 випадки коронавірусу. За добу захворіли 10 533 особи, зокрема 250 медиків і 367 дітей.

До лікарень госпіталізували 2 597 пацієнтів.

Коронавірус в Україні 30 березня – статистика МОЗ

одужали 1 307 076 осіб, за добу – 3 576;

померли 32 418 пацієнтів, за добу – 286;

проведено тестувань 8 058 263, за добу – 96 947.

Поширення коронавірусу у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 422), Львівській (961) та Київській (934) областях.

14 433 людини вакцинувалися від коронавірусу, за весь період – 212 898.

м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень ;

; Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;

Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;

Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;

Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;

Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;

Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень ;

; Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;

Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;

Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;

Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;

Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;

Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;

Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;

Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;

Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень ;

; Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;

Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;

Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;

Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;

Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні препаратом Covishield стартувала 24 лютого. 22 березня розпочався другий етап вакцинації – щеплення роблять сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери та людям старше 80 років.

Напередодні Україна отримала китайську вакцину CoronaVac від фармкомпанії Sinovac. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.