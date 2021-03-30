Науковці вважають, що вакцини проти коронавірусу першого покоління вже через рік можу бути неефективними у боротьбі з вірусом. Через це необхідно буде розробляти модифіковані склади речовин.

Таку думку висловила більшість фахівців у межах опитування People’s Vaccine Alliance, у ньому брали участь 77 науковців з 28 країн.

Причиною того, що вакцини втратять свою ефективність, є поява нових штамів коронавірусу.

Дві третини фахівців заявили, що вакцини будуть залишатися ефективними близько року, третина вважає, що йдеться про дев’ять місяців або коротший термін.

Водночас невеликі масштаби вакцинації від коронавірусу у світі збільшують ймовірність виникнення нових різновидів коронавірусу, які будуть стійкішими до вакцин.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі нині триває масова імунізація населення проти коронавірусу.

Однак виникають нові штами. Розробники деяких вакцин заявляють, що їхні речовини будуть ефективними і проти мутацій.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian