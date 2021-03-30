Про це повідомила член комітету Верховної Ради України з прав людини Ірина Суслова у соціальних мережах. Лікарі однієї зі столичних лікарень аргументували свою відмову тим, що у жінки Covid-19.

У Києві жінці з аномальною матковою кровотечею відмовили в госпіталізації через те, що у неї був коронавірус.

– В напівпритомному стані вона стікала кров’ю і просила лікарів про допомогу. “У місті карантин – нічим не можемо допомогти”, – саме так сказали нашій подрузі з діагнозом аномальна маткова кровотеча в одній зі столичних клінік днями і відмовили в госпіталізації! – розповіла Суслова.

За її словами, жінку посеред ночі виставили на вулицю і запропонували викликати таксі, не надавши допомоги й не вислухавши.

Суслова наголосила, що лікарі, які працюють з жінками хворими на коронавірус, повинні враховувати протипоказання. Оскільки певні препарати, що допомагають в боротьбі із захворюванням, мають побічні ефекти і можуть викликати аномальну маткову кровотечу.

– Жодна з країн не була готова до пандемії. Всі ми зараз ще вчимося жити в нових умовах і боротися з раніше незнайомими викликами. Однак важливо залишатися людьми й професіоналами. Кожна людина, яка звертається в лікарню за допомогою, – має її отримати! І карантин тут не виправдання, – додала вона.

Нині більшість гінекологічних відділень в київських лікарнях на період карантину зачинені або перепрофільовані для хворих з коронавірусом.

Лікарні Укрзалізниці не приймають хворих на Covid-19

Лікарням Укрзалізниці виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 млн грн, однак вони не приймають таких пацієнтів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що з понеділка у цих лікарнях працює аудит Національної служби здоров’я України щодо перевірки використання коштів.

Детальніше про те, чому лікарні Укрзалізниці не приймають хворих на Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ірина Суслова