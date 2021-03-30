Канада призупинила використання вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей, молодших за 55 років через побоювання щодо виникнення тромбів.

– Існує значна невизначеність щодо переваг вакцини AstraZeneca для дорослих до 55 років, – говорить заступник голови Національного консультативного комітету з імунізації Шеллі Дікс.

За її словами, рекомендації оновлені через дані з Європи, де ризик утворення тромбів зараз потенційно може сягати одного на 100 тис., що значно перевищує ризик на 1 млн.

Шеллі Дікс наголошує: більшість пацієнтів у Європі, у яких після вакцинації AstraZeneca утворився рідкісний згусток крові, – це жінки віком до 55 років. Рівень смертності серед тих, у кого виникають тромби, досягає 40%.

Представник робочої групи з реалізації вакцин у Манітобі Джосс Реймер говорить, що рідкісний тип тромбу зазвичай може виникнути між четвертим і 20 днем після вакцинації, й симптомами може бути інсульт або інфаркт.

– Однак ми все ще вважаємо, що переваги для будь-якого віку перевищують ризики. Але я хочу бачити більше даних з Європи, щоб проаналізувати їх, – сказав Реймер.

Водночас до департаменту охорони здоров’я Канади не надходило жодних повідомлень про утворення тромбів в країні, а головний медичний радник установи Супрія Шарма все ще вважає, що користь від вакцини перевищує ризики.

Очікується, що 31 березня Канада отримає 1,5 млн доз AstraZeneca із США.

Регуляторні органи країни схвалили вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Канада зробила більші ставки на Pfizer і Moderna, замовивши 76 млн доз і 44 млн відповідно. AstraZeneca в країні замовили 20 млн.

У березні Канада отримала з Індії першу партію AstraZeneca – 500 тис. доз. Із 194 500 доз наразі залишається близько 10 тис. Термін їхньої дії закінчується 2 квітня.

Коли Канада отримає свою першу партію Johnson&Johnson наразі невідомо.

У Канаді розширили інструкцію до AstraZeneca

25 березня в Канаді розширили інструкцію до AstraZeneca (Covishield), додавши інформацію про ускладнення після імунізації – формування згустків крові в організмі людини.

Водночас уточнюється, що такі наслідки фіксувалися дуже рідко.

Жителів країни продовжують запевняти, що вакцина цього виробництва є безпечною й ефективною у боротьбі з коронавірусом.

У Канаді використовують препарат AstraZeneca індійського виробництва, як і в Україні.