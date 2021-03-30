Станом на ранок 30 березня в Києві за добу виявили 1 422 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 161 191 людина.
Напередодні в місті діагноз підтвердили 402 особам.
Протягом минулої доби захворіло:
- 830 жінок віком від 18 до 88 років,
- 523 чоловіки віком від 19 до 89 років,
- 37 дівчаток від 1 до 17 років,
- 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років
Не змогли подолати хворобу 33 людини, за весь час пандемії – 3 367.
До лікарень госпіталізували 165 киян. Крім того, до лікувальних закладів потрапили 540 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмонію.
Одужали станом на 30 березня 461 особа (за час пандемії – 105 579).
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.