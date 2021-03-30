Станом на ранок 30 березня в Києві за добу виявили 1 422 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 161 191 людина.

Напередодні в місті діагноз підтвердили 402 особам.

Протягом минулої доби захворіло:

830 жінок віком від 18 до 88 років,

523 чоловіки віком від 19 до 89 років,

37 дівчаток від 1 до 17 років,

32 хлопчики від 9 місяців до 17 років

Не змогли подолати хворобу 33 людини, за весь час пандемії – 3 367.

До лікарень госпіталізували 165 киян. Крім того, до лікувальних закладів потрапили 540 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмонію.

Одужали станом на 30 березня 461 особа (за час пандемії – 105 579).

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: