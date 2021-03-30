PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

На тисячу більше, ніж напередодні: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 30 березня в Києві за добу виявили 1 422 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 161 191 людина.

Карантин

Напередодні в місті діагноз підтвердили 402 особам.

Протягом минулої доби захворіло:

  • 830 жінок віком від 18 до 88 років,
  • 523 чоловіки віком від 19 до 89 років,
  • 37 дівчаток від 1 до 17 років,
  • 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років

Не змогли подолати хворобу 33 людини, за весь час пандемії – 3 367.

До лікарень госпіталізували 165 киян. Крім того, до лікувальних закладів потрапили 540 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмонію.

Одужали станом на 30 березня 461 особа (за час пандемії – 105 579).

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.

статистика коронавірусу_Київ_30.03.2021

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка