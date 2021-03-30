Вакцини Moderna і Pfizer проти Covid-19 в реальних умовах довели свою 90% ефективність. Дві дози будь-якої з цих вакцин через два тижні після введення ефективні на 90%. Одна доза через такий же термін ефективна на 80%.

Ці дані отримані в ході клінічного дослідження, яке проведено у США за участі 4 тис. добровольців. Про це повідомив Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Попрередні дослідження уже показали, що дія вакцин починається майже одразу після першої дози.

Були сумніви щодо дії цих вакцин на різні штами коронавірусу. Та дослідження показують, що вони забезпечують захист від різних штамів коронавірусу, які циркулюють з 14 грудня 2020 року по 13 березня 2021 року.

Серед повністю вакцинованих було зафіксовано 0,04 інфікувань на 1000 людей в день. Серед тих, хто отримав одну дозу – 0,19 випадків на 1000 людей в день. У невакцинованих випадків інфікування було 1,38 на 1000 людино-днів.

У CDC підтвердили, що у людей починає розвиватися імунітет до Covid-19 через два тижні після першої дози вакцини. Але найбільший захист мають ті, хто отримав дві ін’єкції.

Нагадаємо, Moderna і Pfizer це так звані генетичні вакцини, що містять генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.

Україна очікує вакцини Pfizer до 15 квітня. Про поставки Moderna поки не йдеться.