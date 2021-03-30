Транспорт в режимі спецперевезень у Львові, одужання найстаршої пацієнтки України та протести проти карантину в Румунії – Факти ICTV зібрали головні новини про Covid-19 за 30 березня.

У Львові терміново посилюють карантин і продовжують до 12 квітня, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Згідно з новими обмеженнями, громадський транспорт переходить в режим спецперевезень, а пільговий проїзд скасовується для всіх груп населення.

Дитячі садки працюватимуть у режимі чергових груп, а школярі навчатимуться дистанційно.

Непродовольчі магазини працюватимуть лише за попереднім замовленням на виніс, а непродовольчі та змішані ринки повинні зачинитись.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні повинні бути розгорнуті понад 4 тис. пунктів щеплення, наразі працює лише 1 201.

– Наша стратегічна мета – це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом календарного року. Тому ми повинні забезпечити безкоштовний доступ до вакцин, – зазначив Степанов.

У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна пацієнтка, яка отримувала кисневу дотацію.

– Ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї раді, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки, — розповіла старший лікар ковідного відділення лікарні №1 Олена Крапівіна.

Коронавірус у світі

Відсьогодні у Польщі набувають чинності жорсткіші умови для в’їзду на територію країни.

Для людей, що прибувають з країн шенгенської зони, обов’язковий негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду, або карантин.

Туристам з країн поза шенгенською зоною потрібно робити тест у Польщі.

У Румунії тривають протести проти повернення до суворих обмежень, серед яких – комендантська година.

Найбільше мітингарів – у Бухаресті, організатором протестів є права партія, яка від початку пандемії виступала проти обмежень.

За даними ВООЗ, 76% щеплень від коронавірусу були зроблені у 10 найбагатших країнах світу.

За словами очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Гебреїсуса, ВООЗ занепокоєна таким розподілом препарату від Covid-19.

Вакцинація в Україні

Другий етап імунізації населення від коронавірусу в Україні почався 22 березня, у ході нього щеплення отримають сімейні лікарі, соціальні працівники та особи віком понад 80 років.

За останню добу вакцинували 14 433 людини, усього з початку вакцинації – 212 898 осіб.