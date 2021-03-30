Суд Франції оштрафував одну з найбільших фармацевтичних компаній країни Servier на €2,7 млн, визнавши її винною в обмані і ненавмисному вбивстві через ліки проти діабету Mediator, які призвели до смерті близько 2 тис. осіб.

За рішенням суду, компанія приховала потенційно смертельні побічні ефекти. Крім того, до чотирьох років тюремного ув’язнення умовно засудили колишнього виконавчого директора Servier Жана-Філіпа Сета, а французьке агентство з лікарських засобів було оштрафовано на €303 тис.

Препарат Mediator зареєстрували як засіб для лікування діабету. Його також призначали для придушення апетиту, щоб допомогти людям схуднути, адже препарат містив активну речовину – Benfluorex.

Ліки продавали упродовж 33 років. Вперше увагу до побічних ефектів привернула лікар Ірен Фрашон у 2007 році. Вона опублікувала масштабне дослідження про негативний вплив препарату на серцево-судинну систему. У 2009 році препарат відкликали з ринку.

Згодом міністерство охорони здоров’я Франції повідомило, що препарат Mediator викликає пошкодження серцевого клапана, в результаті чого загинуло не менше 500 осіб. Проте видання The Guardian посилається на інші дослідження, де кількість загиблих сягає двох тисяч. А ще тисячі пацієнтів, які приймали цей препарат, отримали серйозні захворювання серцево-судинної системи.

– Попри те, що вони знали про ризики, яким піддавали людей протягом багатьох років, в компанії Servier ніколи не вживали необхідних заходів і тому винні в обмані, – заявила голова кримінального суду Сільві Дауніс.

Побічні реакції від вакцини проти Covid-19

За місяць вакцинації від коронавірусу в Україні препаратом AstraZeneca/Covishield 689 осіб поскаржилися на побічні реакції.

Наразі понад 200 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу. Відсоток скарг на несприятливі події після імунізації склав 0,35%.

Детальніше про побічні реакції після вакцинації від Covid-19 читайте на Фактах ICTV.