За останню добу в Україні зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З дня старту вакцинації щеплено понад 200 тис. людей. Двоє пройшли повний курс – отримали 2 уколи.

Для порівняння, в Польщі по дві дози вакцини від коронавірусу отримали більше ніж 1,5 млн. людей, а перше щеплення – більше 2,8 млн. І вони готові збільшити кількість щеплень в 3 рази, була б вакцина.

Про те, чому вакцинація в Україні якщо не провалена, то проходить “зі скрипом”, чи можна в умовах дефіциту вакцин робити щеплення різними препаратами та багато іншого Фактам ICTV розповіла Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог, заслужений лікар України і екс-заступник головного санітарного лікаря України.

– Так, у порівнянні з іншими європейськими країнами у нас вакцинація йде дуже повільними темпами. Дуже, – констатувала Людмила Мухарська. – Але, з іншого боку, це можна пояснити.

По-перше, пріоритетність, коли щеплюють в першу чергу певні категорії населення, а не всіх охочих. Пріоритетність правильна, коли є достатня кількість доз. Коли ж їх не вистачає, доводиться шукати вихід із ситуації. Що також уповільнює хід імунізації.

Немає вибору вакцин

Так, добре, що залишки доз (у флаконі, як ми пам’ятаємо, 10 доз) не утилізують, а віддають іншим. Зокрема публічним особам. Але не завжди народні депутати, активісти і зірки шоу-бізнесу мають такий авторитет, що можуть своїм прикладом переконати в необхідності вакцинації. Якби стали запрошувати людей з черги, то справа пішла б швидше.

– І третє – у громадян немає вибору, – сказала епідеміолог. – Всі повинні щепитися тієї вакциною, яка є, але багато хто її не хоче і чекає постачання інших вакцин. Це також гальмує процес. Якщо вакцина з’явиться в приватних клініках, то багато людей підуть туди, заплатять гроші й зроблять щеплення. Що явно прискорить хід вакцинації.

Ефективність вакцини

І ще одне – недовіра громадян України до влади, за словами Людмили Мухарської, фейки, які розпускаються багатьма ресурсами, також роблять свою справу. Взяти хоча б ефективність вакцин. Всі хотіли, щоб у країну прийшли вакцини з показниками ефективності не менше 95%. А закупили вакцину, ефективну на 79%. Китайська – ще нижче 60-70%. Як зорієнтуватися рядовому громадянину, чи варто підставляти своє плече для уколу від коронавирусу, чи ні?

– Потрібно чітко розуміти, який відсоток ефективності ми маємо на увазі: до важких форм хвороби або до інфікування, – каже Людмила Мухарська. – Ми не ставимо вже під сумнів вакцину проти грипу, хоча її ефективність – 30-60%. З такими показниками інфікування можливе. Але ми точно знаємо, що вона на 100% убезпечить від важких форм хвороби. Тому ефективність вакцини від Covid-19 в 60-70% – це показник, який визнає ВООЗ, і на нього потрібно орієнтуватися.

Дві дози різними вакцинами

Після відмови Індії експортувати свою вакцину в Україну вже надійшов препарат з Китаю. Він 10 днів буде “на карантині”. До слова, індійську вакцину запустили в хід, можна сказати, з трапа літака. Чому?

– У мене теж виникло питання, чому індійську вакцину стали застосовувати відразу ж, а китайську відправили на додаткові лабораторні дослідження. Але так вирішив регулятор, який реєструє вакцину в Україні, – пояснила Мухарська.

Тепер ми плавно перейшли до питання, як же будуть вакцинувати людей далі. Одна вакцина закінчується, а інша “починається”. Чи можна робити щеплення різними вакцинами?

– Експерти кажуть, що різними вакцинами щепитися не можна. Можливо, якщо взяти ту саму вакцину іншого виробника, – каже Людмила Мухарська. – Але настільки різнотипними, як індійська (векторна) і китайська (інактивована) – неможливо.

Ну й справді, який же виробник візьме на себе відповідальність в разі виникнення проблем зі здоров’ям, якщо людину щеплять ще раз не його препаратом.

Читайте Повторне щеплення від коронавірусу можна робити іншою однотипною вакциною

Антитіла і побічні реакції

Повертаючись до повільного темпу вакцинації, ми торкнулися питання про необхідність щеплення людям, що перехворіли на Covid-19 і мають антитіла до нього. То чи потрібно робити щеплення їм?

– Немає результатів досліджень, – сказала лікар-епідеміолог. – Знову ж таки, якщо в інструкції прописаний варіант, що людям, які мають антитіла, потрібно щепитися, то потрібно. Інша справа, що зараз вони мають захист від коронавірусу, і, якщо за деякий час він ослабне, тоді пізніше і варто робити щеплення й продовжити захист. Багато людей так міркують: я маю антитіла, і нема чого зараз забирати вакцину, яка допоможе іншому. Однак потрібно пам’ятати, що вірус мутує, вже є інші штами коронавірусу в Україні. Чинні вакцини працюють проти них. Тому кожен вирішує сам.

А ось за людей, які страждають важкими недугами серцево-судинної системи, рішення приймає лікар. Тільки він може оцінити стан хворого і радити, вакцинуватися чи ні. Але, як відомо, саме люди, що страждають від серцево-судинних захворювань, входять в групу ризику і повинні бути щеплені в першу чергу.

Що стосується побічних реакцій на щеплення, вони були, є і будуть. І як стверджує Людмила Мухарська, співвідношення тих, хто має “побічки” і не має – нормальне. Нічого екстраординарного немає.

– Те, що 2 людини померли після отримання дози вакцини, швидше за все збіг у часі з іншими процесами в організмі, – вважає Людмила Мухарська.

Відкласти щеплення як першого, так і другого разу може гострий перебіг ГРЗ і грипу, які ніхто не відміняв в період пандемії коронавірусу. Однак безпрецедентні методи захисту, що застосовуються зараз, значно знизили їхню кількість. Після одужання можна сміливо йти в пункт вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали про найефективніші вакцини від коронавірусної інфекції. Доведено, що Moderna і Pfizer на 90% захищають від зараження.