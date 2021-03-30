У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна жінка. Лікарі діагностували у неї пневмонію, тому вона отримувала кисневу дотацію.

Спочатку у родині пацієнтки Марії Тихонівни на Covid-19 захворіли всі. Жінка спочатку лікувалася вдома, але коли стан погіршився, то звернулася в лікарню.

– Її стан був середньої тяжкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою, — розповіла старший лікар ковідного відділення лікарні №1 Олена Крапівіна.

Пацієнтка мала супутні хвороби. За нею доглядали цілодобово медики лікарні, а також родичі пацієнтки, які лікувалися в цьому ж медзакладі.

Проте їй вдалося одужати – УЗД легень показало позитивну динаміку на одужання. Нині у жінки негативний ПЛР-тест.

Лікарі зазначили, що жінка раніше працювала в цій лікарні медсестрою і вперше в житті потрапила на лікарняне ліжко.

– Ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї раді, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки, — зазначила лікар.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 березня в Україні підтверджено 1 662 942 випадки коронавірусу. За добу захворіли 10 533 особи, зокрема 250 медиків і 367 дітей. Водночас за 24 години від Covid-19 одужали 3 576, а померли – 286.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 422), Львівській (961) та Київській (934) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ІА АСС