90% жителів США отримають щеплення проти коронавірусу до 19 квітня. Інших 10% мають вакцинувати не пізніше 1 травня.

Щоб досягти таких показників, на переконання президента США Джо Байдена, відстань до найближчого пункту вакцинації для кожного американця не повинна перевищувати 8 км.

Через це протягом наступних трьох тижнів кількість місць для щеплення збільшать із 17 тис. до 40 тис.

Також створять 12 додаткових федеральних місць масової вакцинації.

– Крім того, через Міністерство охорони здоров’я та соціальні служби я скеровую мільйони доларів для підвезення до місць вакцинації людей похилого віку та людей з інвалідністю. Ми не можемо дозволити, щоб транспортування завадило вакцинації цієї категорії американців, – переконаний Джо Байден.

Паспорти Covid-вакцинації у Нью-Йорку

27 березня Нью-Йорк став першим містом США, де запровадили так звані паспорти вакцинації проти коронавірусу.

Завдяки цим документам, люди, які зробили щеплення від Covid-19, зможуть безперешкодно брати участь у масових заходах та пересуватися країною.

У спеціальному додатку Excelsior Pass є дані про вакцинацію громадянина або про негативний тест на коронавірус, зроблений нещодавно.

Детальніше про паспорти Covid-вакцинації у Нью-Йорку читайте в матеріалі Фактів ICTV.