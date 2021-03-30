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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

В Україні розгорнуть понад 4 тис. пунктів щеплення проти Covid-19 – Степанов

В Україні станом на 30 березня відкрито 1 201 пункт щеплення. Загалом їх буде розгорнуто понад 4 тис.

вакцинація від коронавірусу

– Наша стратегічна мета – це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом календарного року. Тому ми повинні забезпечити безкоштовний доступ до вакцин, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, наразі Україна має домовленості та контракти на понад 22 млн вакцин. Йдеться про препарати від AstraZeneca, Pfizer, NovaVax, Sinovac.

В Україні щеплення проти коронавірусу отримують військовослужбовці, медики первинної ланки, а також люди, старші за 80 років.

Найближчим часом мають почати вакцинувати соціальних працівників.

Відставання від плану вакцинації

Станом на 30 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу 212 898 людей. Однак планувалося, що на першому етапі зроблять 3 млн щеплень.

Україна відстає від плану з вакцинації населення в 1,8 рази.

Головною причиною названа незадовільна організація роботи пунктів вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зізнався, що йому соромно чути пояснення відповідальних осіб із цього приводу.

Фото: КМДА

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