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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Вакцина AstraZeneca тепер називається по-іншому

Вакцина AstraZeneca отримала нове ім’я. Тепер вона називається Vaxzevria, повідомляє прес-служба Агентства по медичним продуктам Швеції.

вакцина AstraZeneca

Раніше вакцина компанії AstraZeneca називалася “Вакцина від COVID-19 AstraZeneca”.

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У повідомленні говориться, що крім назви, маркування та упаковки у вакцині не зміниться нічого.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Її рекомендують людям з супутніми захворюваннями, які є факторами ризику при Covid-19 (ожиріння, діабет).

Вакцину можна запропонувати тим, що вже перехворіли Covid-19. При цьому можна відкласти щеплення до 6 місяців з часу інфікування SARS-CoV-2. Показана вакцина жінкам, які годують груддю.

Дві версії цієї вакцини виробництва AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і Serum Institute of India були включені ВООЗ у перелік вакцин, схвалених до застосування в умовах надзвичайної ситуації.

В Україні застосовують препарат Covishield (індійське торгова назва вакцини AstraZeneca / Oxford).

Джерело: ЛІГА.net

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