З 1 квітня в Україні запрацює оновлена програма медичних гарантій, завдяки чому для українців деякі стоматологічні послуги будуть безкоштовними.

Згідно з оновленим тарифом, програма медичних гарантій для дорослих покриватиме термінову стоматологічну допомогу, тобто зняття гострого болю та лікування випадків, які загрожують життю.

Для дітей до 18 років повністю покривається планова дитяча стоматологія. Але протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять до гарантованого пакету.

Перелік безкоштовних стоматологічних послуг з 1 квітня:

первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров’я, відповідно до підходів ВООЗ;

невідкладна стоматологічна допомога дітям та дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування);

інструментальні дослідження в межах невідкладної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

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Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 грн.

Також з 1 квітня в Україні починає діяти програма медичних гарантій, за якою пацієнти матимуть змогу звернутись до низки лікарів без направлення.

До яких лікарів можна звернутися без направлення – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НСЗУ