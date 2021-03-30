Щонайменше за рік людство має виготовити нові вакцини від коронавірусу до того, як препарати першого покоління стануть неефективними.

Про це свідчить опитування епідеміологів, вірусологів і фахівців з інфекційних хвороб, яке провело видання The Guardian. З 77 вчених із 28 країн світу майже третина висловилась, що наявні вакцини від Covid-19 ще будуть ефективними протягом дев’яти місяців, а то й менше.

Низькі темпи вакцинації у багатьох країнах підвищують імовірність появи нових стійких до вакцин штамів коронавірусу, з цим погоджуються 88% респондентів.

– Нові мутації виникають щодня. Іноді вони знаходять нішу, яка робить їх більш придатними, ніж їхні попередники. Ці щасливі варіанти могли більш ефективно передавати та потенційно уникнути імунних реакцій на попередні штами, – сказав доцент кафедри епідеміології в Єльському університеті, Грегг Гонславс.

Крім того, є сумнів що нові покоління вакцин будуть доступними для бідних країн, адже виготовлення цього типу препаратів буде обходитися дорожче і вимагатиме відносно обтяжливих температурних умов зберігання.

Вакцинація в Україні

Станом на 30 березня в Україні від коронавірусу вакцинували 14 433 людей. З початку кампанії перше щеплення отримали вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.

Найбільше щеплень за добу зробили в Києві (1 740). До листа очікування вакцинації від Covid-19 вже записались 371 406 людей.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.