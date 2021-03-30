Запалення ясен — друге за популярністю захворювання після карієсу. За статистикою, проблеми з яснами зустрічаються у 80% дітей і у 100% дорослих.

Науковці з Лондонського коледжу Стоматологічного інституту Істмана з’ясували, що запалення ясен може бути не тільки стоматологічною проблемою, але й може впливати на здоров’я людини в цілому.

Вони порівняли стан здоров’я 250 дорослих з важким періодонтитом, тобто запаленням тканин, які покривають верхівку кореня зуба, та 250 добровольців, у яких немає проблем з яснами. Середній вік учасників – 35 років.

За результатами дослідження, учасники з захворюванням ясен вдвічі частіше мали підвищений систолічний тиск (140 мм рт.ст.) у порівнянні з контрольною групою незалежно від ризику серцево-судинних захворювань.

Систолічний тиск – рівень тиску крові на стінки артерій в момент максимального скорочення серця.

Також у людей з періодонтитом були запальні маркери, рівень глюкози та незадовільний рівень холестерину.

– Дані вказують на те, що пародонтальні бактерії викликають пошкодження ясен, а також викликають запальні реакції, які можуть впливати на розвиток системних захворювань, включно з підвищеним артеріальним тиском, – зазначили науковці.

Крім того, близько половини учасників не здогадувалися про те, що страждають від підвищеного тиску. Тому вчені радять стоматологам перевіряти рівень тиску пацієнтів із захворюваннями ясен і за необхідності направляти їх до профільного спеціаліста.

За словами дослідників, профілактика та своєчасне лікування запалених процесів у ротовій порожнині може бути простим і ефективним способом поліпшити функцію тонкої оболонки всередині серця і кровоносних судин.

Догляд за зубами дитини

Доглядати за зубами дитини потрібно з появи першого зуба, змалечку привчаючи її піклуватися про стан порожнини рота. Вже перші зубки можна акуратно чистити за допомогою марлі або серветок.

Привчати дитину до чищення потрібно з появою перших зубів. Лише спочатку доглядати за першими зубами повинні батьки, а пізніше дитина сама має чистити їх.

Детальніше про те, як доглядати за зубами дитини, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Science Daily