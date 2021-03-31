Станом на ранок середи, 31 березня, в Україні виявили загалом 1 674 168 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 11 226 осіб, з яких госпіталізували – 5 558.
За минуло добу одужали понад 6,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 407.
За вчора понад 139 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 313 481;
- летальних випадків – 32 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 1 100 випадків;
- Вінницька область – 439 випадків;
- Волинська область – 254 випадки;
- Дніпропетровська область – 209 випадків;
- Донецька область – 705 випадків;
- Житомирська область – 434 випадки;
- Закарпатська – 370 випадків;
- Запорізька область – 737 випадків;
- Івано-Франківська область – 225 випадків;
- Київська область – 430 випадків;
- Кіровоградська область – 118 випадків;
- Луганська область – 213 випадків;
- Львівська область – 833 випадки;
- Миколаївська область – 247 випадків;
- Одеська область – 1 012 випадків;
- Полтавська область – 293 випадки;
- Рівненська область – 591 випадок;
- Сумська область – 487 випадків;
- Тернопільська область – 202 випадки;
- Харківська область – 906 випадків;
- Херсонська область – 146 випадків;
- Хмельницька область – 664 випадки;
- Черкаська область – 374 випадки;
- Чернівецька область – 211 випадків;
- Чернігівська область – 26 випадків.
Вакцинація в Україні
До кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн доз вакцин проти коронавірусу.
За словами очільника МОЗ України Максима Степанова, до кінця року в Україні планують вакцинувати близько 60% населення.