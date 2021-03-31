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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Рекордна кількість смертей: в Україні за добу виявили понад 11 тис. випадків коронавірусу

Станом на ранок середи, 31 березня, в Україні виявили загалом 1 674 168 випадків коронавірусу.

дівчина у масці

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 11 226 осіб, з яких госпіталізували – 5 558.

За минуло добу одужали понад 6,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 407.

За вчора понад 139 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 313 481;
  • летальних випадків – 32 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Коронавірус в Україні

  • м. Київ – 1 100 випадків;
  • Вінницька область – 439 випадків;
  • Волинська область – 254 випадки;
  • Дніпропетровська область – 209 випадків;
  • Донецька область – 705 випадків;
  • Житомирська область – 434 випадки;
  • Закарпатська – 370 випадків;
  • Запорізька область – 737 випадків;
  • Івано-Франківська область – 225 випадків;
  • Київська область – 430 випадків;
  • Кіровоградська область – 118 випадків;
  • Луганська область – 213 випадків;
  • Львівська область – 833 випадки;
  • Миколаївська область – 247 випадків;
  • Одеська область – 1 012 випадків;
  • Полтавська область – 293 випадки;
  • Рівненська область – 591 випадок;
  • Сумська область – 487 випадків;
  • Тернопільська область – 202 випадки;
  • Харківська область – 906 випадків;
  • Херсонська область – 146 випадків;
  • Хмельницька область – 664 випадки;
  • Черкаська область – 374 випадки;
  • Чернівецька область – 211 випадків;
  • Чернігівська область – 26 випадків.

статистика коронавірусу 31 березня

Вакцинація в Україні

До кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.

За словами очільника МОЗ України Максима Степанова, до кінця року в Україні планують вакцинувати близько 60% населення.

Фото: Depositphotos

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