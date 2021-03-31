Станом на ранок середи, 31 березня, в Україні виявили загалом 1 674 168 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 11 226 осіб, з яких госпіталізували – 5 558.

За минуло добу одужали понад 6,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 407.

За вчора понад 139 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 313 481;

летальних випадків – 32 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Коронавірус в Україні

м. Київ – 1 100 випадків;

Вінницька область – 439 випадків;

Волинська область – 254 випадки;

Дніпропетровська область – 209 випадків;

Донецька область – 705 випадків;

Житомирська область – 434 випадки;

Закарпатська – 370 випадків;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 225 випадків;

Київська область – 430 випадків;

Кіровоградська область – 118 випадків;

Луганська область – 213 випадків;

Львівська область – 833 випадки;

Миколаївська область – 247 випадків;

Одеська область – 1 012 випадків;

Полтавська область – 293 випадки;

Рівненська область – 591 випадок;

Сумська область – 487 випадків;

Тернопільська область – 202 випадки;

Харківська область – 906 випадків;

Херсонська область – 146 випадків;

Хмельницька область – 664 випадки;

Черкаська область – 374 випадки;

Чернівецька область – 211 випадків;

Чернігівська область – 26 випадків.

Вакцинація в Україні

До кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.

За словами очільника МОЗ України Максима Степанова, до кінця року в Україні планують вакцинувати близько 60% населення.