Україна збирається укласти угоди про постачання ще 15 млн доз вакцин від Covid-19. Вакцинувати все доросле населення планується вже до кінця року. Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час засідання уряду.

– Зараз у світі зриваються поставки вакцин, переносяться терміни. Але ми наполегливо працюємо з нашими партнерами, у яких ми купуємо вакцини… Я вважаю, ми законтрактуємо ще щонайменше 15 млн доз, – сказав Степанов.

Якщо додати 15 млн доз до вже запланованих 22 млн, то вже в цьому році буде вакциновано більшість дорослого населення України.

– Більшість людей буде вакциновано протягом 2021 року, доступ до вакцин буде безкоштовним, – додав міністр.

Вакцинація від Covid-19 стартувала в Україні 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар-анестезіолог із Черкас – вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

У четвер, 25 березня, з Китаю прибула перша партія вакцини проти Covid-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Раніше повідомлялося, що Україна відстає від свого власного плану вакцинації.