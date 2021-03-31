PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Глава ВООЗ закликав провести додаткове розслідування походження Covid-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав до подальшого розслідування походження коронавірусу.

ВООЗ Тедрос Гебреісус

За його словами, для більш точних даних потрібні додаткові дослідження походження Covid-19, зокрема для розслідування теорії витоку вірусу в лабораторії.

Команда експертів ВООЗ дійшла висновку, що ця теорія – найменш вірогідна гіпотеза. Однак державний діяч наполягає на додаткових дослідженнях походження коронавірусу за участю міжнародних фахівців.

Читайте
Китай має намір забезпечити вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми

У звіті ВООЗ перерахували чотири можливих джерела вірусу. Однак першоджерело походження Covid-19 так і не виявили. Водночас за даними звіту ВООЗ, лабораторне походження коронавірусу – вкрай малоймовірне. Немає ніяких доказів, що підтверджують цю теорію.

Походження Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала доповідь зі 120 сторінок за підсумками поїздки експертів в Китай для дослідження походження коронавірусу.

Експерти не виявили першоджерело вірусу. З цієї причини всі гіпотези про походження Covid-19 продовжують розглядати.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка