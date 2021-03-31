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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Понад 1 тис. випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 31 березня в Києві за добу виявили 1 100 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіла 162 291 особа.

Карантин

Водночас за останню добу 1 720 людей вакцинувалися проти захворювання. Всього в Україні 231 564 людини імунізувалися від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pexels

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