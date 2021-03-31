Станом на ранок 31 березня в Києві за добу виявили 1 100 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіла 162 291 особа.
Водночас за останню добу 1 720 людей вакцинувалися проти захворювання. Всього в Україні 231 564 людини імунізувалися від Covid-19.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.