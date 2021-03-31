Станом на ранок 31 березня в Києві за добу виявили 1 100 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіла 162 291 особа.

Водночас за останню добу 1 720 людей вакцинувалися проти захворювання. Всього в Україні 231 564 людини імунізувалися від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: