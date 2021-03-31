У Львові лікарі швидкої допомоги невідкладно провели операцію 37-річній жінці з перфораційною виразкою шлунку та врятували її життя.

Про це повідомили у Львівській міській раді. У пацієнтки майже місяці була хвороба, але вона про це навіть не підозрювала. Організм жінки сам “прикрив” виразку печінкою, і це, фактично, врятувало їй життя.

– Жінка зверталась за допомогою у приватні медичні заклади, але їй поставили неправильний діагноз щодо неврологічної симптоматики, хоча проблема була гостра і пов’язана з хірургічними ускладненнями виразкової хвороби шлунка, — розповів завідувач першого хірургічного відділення львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Гнат Герич.

Жінка потрапила до спеціалістів лікарні швидкої допомоги з діагнозом – прорив перфораційної виразки шлунку. За словами спеціалістів, під час таких важких станів виживають одиниці. Тому пацієнтку терміново госпіталізували та почали готувати до операції.

– Унікальний випадок, найцікавішим є те, що при проривній виразці шлунка є лічені години для того, щоб врятувати пацієнта і зробити невідкладну операцію, однак організм сам “прикрив” виразку печінкою, що й, власне, врятувало життя пацієнтки, — зазначив лікар.

Спеціалісти додали, що технічно вкрай складно встановити межі кожного органу та роз’єднати їх без будь-яких пошкоджень. Однак медики Центру хірургії розділили органи, усунули інфекцію та ушили отвір в шлунку.

Нині пацієнтка почувається добре, її вже виписали з лікарні.

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Її стан був середньої тяжкості, із 30% ураження легень. Кілька днів пенсіонерка перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою

Детальніше про те, як 100-річна жінка вилікувалась від Covid-19, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Львівська міська рада