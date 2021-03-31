PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Pfizer заявив про 100% ефективність вакцини від Covid-19 для підлітків

Вакцина від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років.

вакцина від ковід

Про це заявили у компанії. Результати отримали під час третього етапу клінічних випробувань.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена у партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech якомога швидше. Він сподівається, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

– Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання у молодших групах населення, – зазначив Бурла.

Дослідження провели за участі 2 260 учасників у США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19. Водночас у групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження.

Також вакцина викликала стійку реакцію антитіл у дітей, що перевищувала реакцію у вакцинованих у віці від 16 до 25 років.

Читайте
Вакцини Moderna і Pfizer ефективні на 90% в реальних умовах - дослідження

У компанії додали, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти відповідали тим, що спостерігаються у дорослих. У США вакциною Pfizer можна щеплювати людей від 16 років.

Вакцина Pfizer

Офіційна назва вакцини – BNT162b2. Її розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.

За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Це найвищий показник серед інших вакцин проти коронавірусу.

Детальніше про вакцину Pfizer читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNBC

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка