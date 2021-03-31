Вакцина від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це заявили у компанії. Результати отримали під час третього етапу клінічних випробувань.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена у партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech якомога швидше. Він сподівається, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

– Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання у молодших групах населення, – зазначив Бурла.

Дослідження провели за участі 2 260 учасників у США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19. Водночас у групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження.

Також вакцина викликала стійку реакцію антитіл у дітей, що перевищувала реакцію у вакцинованих у віці від 16 до 25 років.

У компанії додали, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти відповідали тим, що спостерігаються у дорослих. У США вакциною Pfizer можна щеплювати людей від 16 років.

Вакцина Pfizer

Офіційна назва вакцини – BNT162b2. Її розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.

За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Це найвищий показник серед інших вакцин проти коронавірусу.

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Джерело: CNBC