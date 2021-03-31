Запровадження паспортів вакцинації в Іспанії та можливе посилення карантину в Києві. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 31 березня.

Станом на 31 березня десять областей України та Київ перебувають у червоній зоні карантину. Наразі у жовтій зоні залишилась тільки Херсонська область.

У Києві можуть посилити карантин, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткових ліжок для хворих на коронавірус. У місті можуть припинити роботу дитсадків, молодших класів і громадського транспорту.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що зростання кількості хворих та госпіталізацій триватиме щонайменше тиждень-два.

За словами головного санлікаря України Вікторя Ляшка, в країні зараз не потрібно запроваджувати загальнонаціональний локдаун, оскільки є низка регіонів, де епідситуація стабілізувалася. Зокрема, поліпшення Covid-ситуації фіксується у Чернівецькій та Житомирській областях.

Натомість інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила, що китайська вакцина CoronaVac хоч і створює відносно невисокий імунітет, але її плюс в тому, що вона має менше побічних ефектів.

Тим часом у Івано-Франківській області через поліпшення ситуації з коронавірусом згортають мобільний госпіталь для лікування хворих. Однак такий госпіталь з’явиться на Хмельниччині.

Китай найближчим часом планує надати 10 млн доз вакцини країнам, що розвиваються. Також він забезпечить вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх 2021 в Токіо.

Окрім цього, цифрові паспорти вакцинації від Covid-19 в Іспанії можуть запровадити вже в травні-червні.

У світі з початку пандемії на ранок 31 березня захворіли на коронавірус 128 212 179 людей. Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

За добу летальні випадки зросли до 2 803 776. Одужали понад 101 млн осіб.

У список країн із найбільшою кількістю Covid-випадків входять США, Бразилія та Індія.

Коронавірус в Україні

Станом на 31 березня в Україні зареєстровано 1 674 168 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 11 226 осіб.

За минуло добу одужали понад 6,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 407.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

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