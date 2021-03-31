Алергічні реніти, часті застуди можуть вплинути на формування щелепи та прикусу дитини. Також раннє випадіння та видалення молочних зубів може у майбутньому формувати неправильне положення зубів.

Про це розповіла лікар-ортодонт Олена Пирожкова Фактам ICTV у програмі Є здорове питання. За її словами, під час частих захворювань дитина переважно дихає ротом, тому язик опускається на дно ротової порожнини. Тобто верхня щелепа вужчає, через те, що язик не допомагає їй рости, а нижня щелепа збільшується.

– Потрібно слідкувати за положенням язика у роті, диханням, прибрати всі погані звички. Тобто смоктати палець, гризти різні предмети, нігті, дуже довго ходити з соскою не можна, адже тоді кіста та зуби ростуть навколо предмету, який є у роті, – зазначила лікар.

Спеціаліст наголосила, що дитина має відвідати ортодонта тоді, коли у неї проріжуться всі 20 молочних зубів – у 3-3,5 роки. Але якщо дитині видалили молочні зуби, то лікар-стоматолог у будь-якому випадку має направити її до ортодонта. Водночас лікар зможе оцінити, чи правильний прикус, чи є якісь погані звички та підскаже, як їх позбутися.

– Це важливий момент, адже неправильне положення зубів може викликати стирання зубів, коли зуби неправильно розташовані, вони находять одне на одного та стирається емаль. Це одна з найпоширеніших проблем. Також є навантаження на суглоб. Можуть виникати такі захворювання як парадонтоз, парадонтит, – додала лікар.

Тому краще йти до лікаря на огляд спочатку тоді, коли всі молочні зуби проріжуться, а потім коли їх замінять постійні – у 5,5 – 7 років.

До слова, у дослідженні, яке провели науковці з Лондонського коледжу Стоматологічного інституту Істмана з’ясували, що запалення ясен може бути не тільки стоматологічною проблемою, але й може впливати на здоров’я людини в цілому.

Учасники дослідження з захворюванням ясен вдвічі частіше мали підвищений систолічний тиск у порівнянні з контрольною групою незалежно від ризику серцево-судинних захворювань. Також у людей з періодонтитом були запальні маркери, рівень глюкози та незадовільний рівень холестерину.