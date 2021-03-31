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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Україна отримає понад 900 тис. додаткових доз вакцини Pfizer – Ляшко

Україна отримає додаткову партію вакцини від коронавірусу у розмірі 947 700 доз виробництва компаній Pfizer і BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX.

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Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко. За його словами, орієнтовно препарат повинні доставити в Україну до кінця червня.

Також він нагадав, що найближчим часом Україна отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer. Їх використають, щоб зробити щеплення для осіб, які перебувають в інтернатах та будинках для літніх людей, а також персоналу цих установ.

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Віктор Ляшко запевнив, що необхідна логістика для отримання вакцини відпрацьована. Медичні працівники також готові робити щеплення.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.

Зокрема, до середини квітня очікується 360 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз Pfizer.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: УНІАН

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