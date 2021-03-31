Україна отримає додаткову партію вакцини від коронавірусу у розмірі 947 700 доз виробництва компаній Pfizer і BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко. За його словами, орієнтовно препарат повинні доставити в Україну до кінця червня.

Також він нагадав, що найближчим часом Україна отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer. Їх використають, щоб зробити щеплення для осіб, які перебувають в інтернатах та будинках для літніх людей, а також персоналу цих установ.

Віктор Ляшко запевнив, що необхідна логістика для отримання вакцини відпрацьована. Медичні працівники також готові робити щеплення.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.

Зокрема, до середини квітня очікується 360 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз Pfizer.

Джерело: Віктор Ляшко