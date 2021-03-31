Вакцина CoronaVac китайського виробництва створена на основі інактивованого вірусу. Така вакцина хоча і створює відносно невисокий імунітет, але її плюс в тому, що вона має менше побічних ефектів.

CoronaVac вчить організм протистояти Covid-19, не допускати серйозних ускладнень і тяжкого перебігу хвороби, розповіла УНН головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська.

При пандемії Covid-19 головне, щоб люди отримали імунний захист і навіть при інфікуванні хворіли не важко і без ускладнень.

– Говорять, що вона формує менший рівень антитіл, проте, імунна система все одно вже буде навчена боротися, – заспокоїла Ольга Голубовська.

25 березня, в Україну з Китаю було доставлено першу партію із 215 тис. доз вакцини CoronaVac від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що CoronaVac в найближчий час надійде для щеплення маломобільної групи населення похилого віку.

Дані вчених свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна і для дітей віком від 3 до 17 років. Але дослідження ще тривають.

За словами епідеміолога, професора Наталії Виноград, технологія виробництва цієї вакцини перевірена роками та зрозуміла. Їй не потрібні додаткові холодові умови та шприци. Вона виробляється однодозово одразу у шприці, що виключає людський фактор.