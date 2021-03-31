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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Як визначається ефективність Covid-вакцини – пояснення експерта

Очільник Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, член оперативного штабу МОЗ з вакцинації Федір Лапій розповів, як визначається ефективність вакцини від коронавірусу, на яку найчастіше звертають увагу розробники.

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

За його словами, для цього науковці проводять плацебо-контрольовані дослідження, під час яких одним пацієнтам вводять справжню вакцину, іншим – плацебо. Після цього вони порівнюють випадки хвороби між тими, хто отримав вакцину, і тими, хто ні, і так вираховують ефективність речовини.

– Обидві групи живуть звичайним життям. Їх ніхто спеціально не заражає. Далі за ними спостерігають протягом місяців, після яких оцінюють дані. Під час цієї оцінки дивляться на різницю у групах. Якщо у групі вакцинованих захворіло п’ять осіб, а у групі невакцинованих – десять, то різниця у два рази, виходить, 50%. Тобто ефективність становить 50%, – розповів Федір Лапій.

За його словами, так розраховується й ефективність вакцини у попередженні госпіталізації і летальних випадків.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року триває вакцинація проти коронавірусу.

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Вона проходить різними препаратами, науковці вивчають реакції організму людини на речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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