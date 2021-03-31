Весна славиться своїм мінливим характером: то сонце щосили, то вітер підніметься, то ледь не до морозів повертаємось. Все це відбувається, коли дві пори року борються за панування на землі і в атмосфері. Саме зміни атмосферного тиску і грають важливу роль у самопочутті людей. Тиск повзе вгору, і гіпертоніки хапаються за серце, тиск вниз – гіпотоніки непритомніють.

В цей нестабільний час потрібно бути дуже уважним до свого артеріального тиску. Постійно його вимірювати і вчасно приймати гіпотензивні (які знижують тиск) препарати, узгоджені з вашим сімейним лікарем або кардіологом. Детальніше про загострення гіпертонії Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.

Ступені хвороби

Коли тиск від 140 до 159 мм рт. ст. – верхній рівень і 90-99 – нижній, то говорять про I ступінь гіпертонічної хвороби.

Показники 160-179 на 100-109 – II ступінь хвороби.

І III ступінь – найважчий, – більше 180 на 110.

Однак все індивідуально. Одні не відчувають 220/130, а інші реагують вже на 160/100.

Весняний криз

Але весна – це не тільки перепади атмосферного тиску. Всі, хто “впадав у сплячку” взимку, починають інтенсивно рухатися, виїжджати на дачі, працювати там у поті чола, тобто займатися фізичним навантаженням, до якого їхній організм не адаптований. Ось тут і підстерігає гіпертоніків весняний криз.

– Гіпертонічний криз – це підвищення артеріального тиску, за якого погіршується загальне самопочуття людини, – каже лікар-терапевт Марина Єріна. – Тут шумом у вухах не обійтися. Гіпертонічний криз порушує роботу і стан усіх органів-мішеней (які страждають від підвищеного тиску): серце, судини, мозок, нирки.

Показання тиску, за яких настає гіпертонічний криз, у кожного свої. Тут головне – органи-мішені, уражені внаслідок гіпертонії. Може виникнути серцева або ниркова недостатність, інфаркт або інсульт. У хворих на цукровий діабет може відбутися відшарування сітківки очей.

Що робити

Щоб полегшити прояв симптомів гіпертонії, потрібно переглянути свій спосіб життя.

Регулярно навесні приймати вітамінні комплекси. Тиск можна відкоригувати за допомогою правильно підібраних фізичних навантажень, дієтою і режимом роботи й відпочинку. Якщо ви часто піддаєтеся стресам, приймайте заспокійливі засоби. Найкраще обрати трав’яні чаї (м’ята, меліса, лаванда). У випадку серйозних порушень артеріального тиску лікар призначить препарати, що знижують тиск. Приймати їх потрібно на постійній основі, тому що їхня дія накопичувальна. Але й про швидку допомогу не забувайте, тримайте біля собі, на всякий випадок, ліки, які швидко знизять тиск. Ну і, звичайно ж, гуляйте на свіжому повітрі. Весна, все ж таки! Ходьба – найкраще фізичне навантаження для гіпертоніків. Не забувайте про це.

Найчастішим наслідком гіпертонічної хвороби є інсульт. У Центрі громадського здоров’я зазначають, що Україна залишається одним із європейських лідерів за захворюваністю на інсульт (67%).