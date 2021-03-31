Весна славиться своїм мінливим характером: то сонце щосили, то вітер підніметься, то ледь не до морозів повертаємось. Все це відбувається, коли дві пори року борються за панування на землі і в атмосфері. Саме зміни атмосферного тиску і грають важливу роль у самопочутті людей. Тиск повзе вгору, і гіпертоніки хапаються за серце, тиск вниз – гіпотоніки непритомніють.
В цей нестабільний час потрібно бути дуже уважним до свого артеріального тиску. Постійно його вимірювати і вчасно приймати гіпотензивні (які знижують тиск) препарати, узгоджені з вашим сімейним лікарем або кардіологом. Детальніше про загострення гіпертонії Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.
Ступені хвороби
Коли тиск від 140 до 159 мм рт. ст. – верхній рівень і 90-99 – нижній, то говорять про I ступінь гіпертонічної хвороби.
Показники 160-179 на 100-109 – II ступінь хвороби.
І III ступінь – найважчий, – більше 180 на 110.
Однак все індивідуально. Одні не відчувають 220/130, а інші реагують вже на 160/100.
Весняний криз
Але весна – це не тільки перепади атмосферного тиску. Всі, хто “впадав у сплячку” взимку, починають інтенсивно рухатися, виїжджати на дачі, працювати там у поті чола, тобто займатися фізичним навантаженням, до якого їхній організм не адаптований. Ось тут і підстерігає гіпертоніків весняний криз.
– Гіпертонічний криз – це підвищення артеріального тиску, за якого погіршується загальне самопочуття людини, – каже лікар-терапевт Марина Єріна. – Тут шумом у вухах не обійтися. Гіпертонічний криз порушує роботу і стан усіх органів-мішеней (які страждають від підвищеного тиску): серце, судини, мозок, нирки.
Показання тиску, за яких настає гіпертонічний криз, у кожного свої. Тут головне – органи-мішені, уражені внаслідок гіпертонії. Може виникнути серцева або ниркова недостатність, інфаркт або інсульт. У хворих на цукровий діабет може відбутися відшарування сітківки очей.
Що робити
Щоб полегшити прояв симптомів гіпертонії, потрібно переглянути свій спосіб життя.
- Регулярно навесні приймати вітамінні комплекси.
- Тиск можна відкоригувати за допомогою правильно підібраних фізичних навантажень, дієтою і режимом роботи й відпочинку.
- Якщо ви часто піддаєтеся стресам, приймайте заспокійливі засоби. Найкраще обрати трав’яні чаї (м’ята, меліса, лаванда).
- У випадку серйозних порушень артеріального тиску лікар призначить препарати, що знижують тиск. Приймати їх потрібно на постійній основі, тому що їхня дія накопичувальна. Але й про швидку допомогу не забувайте, тримайте біля собі, на всякий випадок, ліки, які швидко знизять тиск.
- Ну і, звичайно ж, гуляйте на свіжому повітрі. Весна, все ж таки! Ходьба – найкраще фізичне навантаження для гіпертоніків. Не забувайте про це.
Найчастішим наслідком гіпертонічної хвороби є інсульт. У Центрі громадського здоров’я зазначають, що Україна залишається одним із європейських лідерів за захворюваністю на інсульт (67%).