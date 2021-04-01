Станом на 1 квітня в Україні виявили 1 691 737 випадків коронавірусу. У країні знову різко зросла кількість нових хворих.
За добу захворіло 17 569 осіб, з-поміж них – 813 дітей та 486 медпрацівників.
За час пандемії в Україні від вірусу померло 33 246 осіб, за останню добу – 421. Одужати вдалося 1 323 083 українцям, за день – 9 602 громадянам.
В Україні загалом провели 8 179 905 ПЛР-тестувань, протягом останніх 24 годин – 59 803.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували в Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142) та Львівській (1 141) областях.
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька область – 849 випадків;
- Волинська область – 490 випадків;
- Дніпропетровська область – 974 випадки;
- Донецька область – 484 випадки;
- Житомирська область – 1 037 випадків;
- Закарпатська – 651 випадок;
- Запорізька область – 627 випадків;
- Івано-Франківська область – 458 випадків;
- Київська область – 962 випадки;
- Кіровоградська область – 203 випадки;
- Луганська область – 232 випадки;
- Львівська область – 1 141 випадок;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 1 305 випадків;
- Полтавська область – 812 випадків;
- Рівненська область – 665 випадків;
- Сумська область – 773 випадки;
- Тернопільська область – 741 випадок;
- Харківська область – 620 випадків;
- Херсонська область – 269 випадків;
- Хмельницька область – 1 142 випадки;
- Черкаська область – 605 випадків;
- Чернівецька область – 442 випадки;
- Чернігівська область – 610 випадків.
Вакцинація в Україні
За увесь час 248 736 людей щеплено від коронавірусу, з них отримали першу дозу – 248 734 особи, дві дози – 2 особи.
За добу вакцинували 17 170 громадян.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 31 березня у країні підтвердили 1 674 168 випадків коронавірусу.
Добовий приріст хворих – 11 226 осіб.
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