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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

За добу на Covid-19 захворіло 813 дітей: коронавірус в Україні 1 квітня

Станом на 1 квітня в Україні виявили 1 691 737 випадків коронавірусу. У країні знову різко зросла кількість нових хворих.

мужчина в маске

За добу захворіло 17 569 осіб, з-поміж них – 813 дітей та 486 медпрацівників.

За час пандемії в Україні від вірусу померло 33 246 осіб, за останню добу – 421. Одужати вдалося 1 323 083 українцям, за день – 9 602 громадянам.

В Україні загалом провели 8 179 905 ПЛР-тестувань, протягом останніх 24 годин – 59 803.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували в Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142) та Львівській (1 141) областях.

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область – 849 випадків;
  • Волинська область – 490 випадків;
  • Дніпропетровська область – 974 випадки;
  • Донецька область – 484 випадки;
  • Житомирська область – 1 037 випадків;
  • Закарпатська – 651 випадок;
  • Запорізька область – 627 випадків;
  • Івано-Франківська область – 458 випадків;
  • Київська область – 962 випадки;
  • Кіровоградська область – 203 випадки;
  • Луганська область – 232 випадки;
  • Львівська область – 1 141 випадок;
  • Миколаївська область – 327 випадків;
  • Одеська область – 1 305 випадків;
  • Полтавська область – 812 випадків;
  • Рівненська область – 665 випадків;
  • Сумська область – 773 випадки;
  • Тернопільська область – 741 випадок;
  • Харківська область – 620 випадків;
  • Херсонська область – 269 випадків;
  • Хмельницька область – 1 142 випадки;
  • Черкаська область – 605 випадків;
  • Чернівецька область – 442 випадки;
  • Чернігівська область – 610 випадків.
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Вакцинація в Україні

За увесь час 248 736 людей щеплено від коронавірусу, з них отримали першу дозу – 248 734 особи, дві дози – 2 особи.

За добу вакцинували 17 170 громадян.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 31 березня у країні підтвердили 1 674 168 випадків коронавірусу.

Добовий приріст хворих – 11 226 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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