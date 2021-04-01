Станом на 1 квітня в Україні виявили 1 691 737 випадків коронавірусу. У країні знову різко зросла кількість нових хворих.

За добу захворіло 17 569 осіб, з-поміж них – 813 дітей та 486 медпрацівників.

За час пандемії в Україні від вірусу померло 33 246 осіб, за останню добу – 421. Одужати вдалося 1 323 083 українцям, за день – 9 602 громадянам.

В Україні загалом провели 8 179 905 ПЛР-тестувань, протягом останніх 24 годин – 59 803.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували в Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142) та Львівській (1 141) областях.

Коронавірус у регіонах:

Вінницька область – 849 випадків;

Волинська область – 490 випадків;

Дніпропетровська область – 974 випадки;

Донецька область – 484 випадки;

Житомирська область – 1 037 випадків;

Закарпатська – 651 випадок;

Запорізька область – 627 випадків;

Івано-Франківська область – 458 випадків;

Київська область – 962 випадки;

Кіровоградська область – 203 випадки;

Луганська область – 232 випадки;

Львівська область – 1 141 випадок;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 1 305 випадків;

Полтавська область – 812 випадків;

Рівненська область – 665 випадків;

Сумська область – 773 випадки;

Тернопільська область – 741 випадок;

Харківська область – 620 випадків;

Херсонська область – 269 випадків;

Хмельницька область – 1 142 випадки;

Черкаська область – 605 випадків;

Чернівецька область – 442 випадки;

Чернігівська область – 610 випадків.

Вакцинація в Україні

За увесь час 248 736 людей щеплено від коронавірусу, з них отримали першу дозу – 248 734 особи, дві дози – 2 особи.

За добу вакцинували 17 170 громадян.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 31 березня у країні підтвердили 1 674 168 випадків коронавірусу.

Добовий приріст хворих – 11 226 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.