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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Антирекорд смертей в Україні та великодній локдаун у Європі: Covid-новини 1 квітня

Антирекорд смертей в Україні, підтримка жорсткого карантину та Великодній локдаун у Європі – Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус 1 квітня.

дівчина у масці

В Україні другий день поспіль фіксують антирекорд з кількості смертей від коронавірусу, за останню добу померла 421 особа.

В країні також різко зросла кількість прихильників жорсткого локдауну, наразі 63% громадян підтримують посилення карантинних обмежень, свідчать результати опитування групи Рейтинг.

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Рівень госпіталізацій з Covid-19 в України перевищено у 22 регіонах з 25, повідомляє МОЗ.

Найвищий показник у Хмельницькій області – 122,2 на 100 тис. населення, у Вінницькій області – 113,4 на 100 тис. населення, у Житомирській області – 118,8.

Жорсткий карантин у столиці можуть продовжити і після 16 квітня, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватись, заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

— Сподіваємося, що ці три тижні карантину дадуть результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень, — повідомив Мондриївський. 

Карантин у світі

Тим часом Європа вводить обмеження до Великодня. 

У Франції жорсткі правила поширяться на всю країну з 3 квітня, буде запроваджено комендантську годину з 19.00, обмежено пересування між регіонами та зачинено більшість магазинів.

Італія на три дні повність зачинить усі заклади культури, музеї, ресторани, магазини (крім продовольчих), а виходити з дому можна лише за крайньої необхідності.

Натомість Німеччина не вводитиме великодній локдаун після скандалу, але дещо посилить карантин. Не працюватимуть заклади культури, ресторани та бари.

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Відсьогодні жорсткий локдаун діятиме у трьох регіонах Австрії – у Відні, Нижній Австрії і Бургенланде.

Там відчиненими залишаться лише аптеки, продовольчі магазини, пошта та банки, а залишати домівку можна тільки з поважної причини.

ВООЗ відзначає, що темпи вакцинації в Європі занадто повільні, наразі лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і тільки 4% завершили процес вакцинації.

Карантин в Україні

Станом на 1 квітня до червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій зоні залишилась лише Херсонська область, решта регіонів – у помаранчевій.

Фото: Pexels

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