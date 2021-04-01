Зараз дедалі більше дорослих та дітей звертаються до ортодонта за красивою посмішкою та здоровими зубами. Для цього лікарі часто використовують брекет-системи, які можуть виправити нерівність зубного ряду та неправильний прикус.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-ортодонт Олена Пирожкова у програмі Є здорове питання. За її словами, щоб встановити брекети, спершу слід пролікувати зуби, які мають карієс, пульпіт, тобто зуби мають бути повністю здоровими.

– Також перед фіксацією брекетів необхідно зробити професійне чищення та глибоке фторування зубів. Це допомагатиме у профілактиці карієсу, адже коли на зубах вже будуть брекети, хоч би як людина чистила зуби, але гігієна погіршується, – розповіла вона.

Під брекетами карієс не може виникнути, але якщо не чистити зуби та не дотримуватися правил гігієни, він може з’явитися навколо брекета. Лікар наголошує, якщо спеціаліст помітить погану гігієну в пацієнта, то він може зняти брекет-систему до закінчення лікування.

Вартість брекетів

– У середньому від 10 тис. – це фіксація, вартість брекет-системи, план лікування, Але на ціну краще не звертати уваги, а йти конкретно до кваліфікованого лікаря. Краще читати відгуки про його роботу або ж йти за рекомендацією людей, які вже у нього лікувалися. Неправильно йти туди, де найдешевше, – додала Пирожкова.

Адаптація до брекетів

Адаптація до брекетів відбувається через 3-4 дні, тобто пацієнт повністю звикає до цієї системи. Або ж, якщо людині занадто дискомфортно, брекети натирають, то є спеціальний ортодонтичний віск, який можна наклеїти на брекет, щоб не травмувати слизову.

Також в аптеці можна придбати обліпихову олію та намазати нею область, яка травмувалась від брекета.

Які є обмеження

– Якщо людина дисциплінована та дотримується гігієни ротової порожнини, то обмежень зі встановлення брекетів немає. Проте після фіксації системи не варто їсти тверду їжу – горіхи, сухарі, бублики та інші продукти. Головне завдання пацієнта – якісно чистити зуби після кожного вживання їжі, – наголосила лікар.

Альтернатива брекетам

Замість брекетів також можна використовувати елайнери – прозорі капи для виправлення прикусу, неправильного положення зубів. За словами ортодонта, естетично вони кращі за брекети, але варто пам’ятати, що підхід до лікування – індивідуальний. Це означає, що у деяких випадках лікар призначає брекети, а у деяких – елайнери.

Що спричиняє неправильний прикус у дитини

Алергічні риніти, часті застуди можуть вплинути на формування щелепи та прикусу дитини. Це пов’язано з тим, що дитина переважно дихає ротом, тому язик опускається на дно ротової порожнини. Тобто верхня щелепа вужчає, через те, що язик не допомагає їй рости, а нижня щелепа збільшується.

Також раннє випадіння та видалення молочних зубів може у майбутньому формувати неправильне положення зубів. Тому краще йти на перший огляд до лікаря, коли всі молочні зуби проріжуться, а потім обов’язково, коли їх замінять постійні – у 5,5 – 7 років.

Детальніше про те, що спричиняє неправильний прикус у дитини, читайте на Фактах ICTV.