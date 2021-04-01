В Україні рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено у 22 регіонах з 25.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Найвищий показник госпіталізацій станом на 30 березня у Хмельницькій області – 122,2 на 100 тис. населення, у Вінницькій області – 113,4 на 100 тис. населення, у Житомирській області – 118,8 (визначений показник – 60%).

Всього в Україні залишилося лише три області, які не перевищили визначений показник – Кіровоградська (41,6), Луганська (41,9) і Херсонська (42,5).

Водночас найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 31 березня у Києві – 84,3%, Житомирській області – 71,1%, Київській – 69%, Львівській – 70,9%, Миколаївській – 69,9% (визначений показник 65%).

Зони карантину в Україні

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

За останню добу жоден регіон не переступив через червону зону. Також у списку помаранчевої зони немає нових областей.

Станом на 1 квітня в Україні зареєстрували 17 569 нових випадків інфікування Covid-19. За добу помела рекордна кількість людей – 421.

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