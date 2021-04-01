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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Коли епідемія Covid-19 в Україні піде на спад: прогноз KSE

Протягом найближчих двох тижнів ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізується, прогнозують у Київській школі економіки (KSE).

лікарня коронавірус

– Ми можемо очікувати стабілізацію протягом найближчих двох тижнів. Завантаженість ресурсів медичної системи продовжує зростати, але вже меншими темпами, – розповів на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко.

За його словами, темпи зростання госпіталізацій впали вдвічі – до 6% за тиждень.

Водночас добова кількість померлих продовжує зростати і так триватиме ще близько двох тижнів.

– За середнім сценарієм, до кінця червня 2021 року ми можемо очікувати до 55 тис. померлих (сумарно з початку пандемії). Якщо говорити про діапазон, то з початку 2020 року до кінця червня 2021-го слід очікувати від 40 до 75 тис. померлих, – зазначив Ганіченко.

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Крім того, він вважає, що потрібно вводити посилений карантин в Хмельницькій області, де один з найбільших рівнів госпіталізацій.

Станом на 1 квітня у 10 областях та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Лише Херсонська область перебуває у жовтій зоні, всі інші – у помаранчевій.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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