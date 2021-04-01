Станом на ранок 1 квітня в Києві за добу виявили 1 150 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіла 163 441 особа з початку пандемії.

За останню добу в Києві 1 720 осіб вакцинувалися проти захворювання. Всього в Україні 248 734 особи імунізувалися від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: