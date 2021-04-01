Той, хто хворів на Covid-19, знає, що окрім впливу на легені коронавірус передбачає ще й психотропний компонент. Коли виникають напади кашлю, до них приєднуються й панічні атаки: страх померти від задухи. Потім це переростає у депресивні настрої.

Не у всіх одужання проходить швидко, і панічні атаки нагадують про себе ще довго. Як позбутися неприємного відчуття Фактам ICTV розповіла лікар-невролог клініки Оберіг Анастасія Гончар.

– Так, панічні атаки схожі на стан під час коронавірусної інфекції, та відрізнити їх дуже просто. Паніка триває 15-20 хвилин, а коронавірусна тривожність – упродовж всього захворювання або ж гострого періоду, – пояснила лікар.

Що таке панічна атака

Кожен хоча б раз у житті відчував раптовий напад страху, коли мурашки по шкірі, серце вистрибує, холод у кінцівках, запаморочення, сухість у роті. Іноді це виникає без причини, іноді вона все ж таки є, наприклад, іспит або виступ перед великою аудиторією. Це й називається панічною атакою.

Під час паніки може виникнути страх смерті, тому що стан нагадує серцевий напад. Але насправді панічні напади не загрожують життю.

Панічна атака – стан поширений, особливо зараз, коли він виникає не тільки під час хвороби і після неї, а й у здорових. В такий спосіб страх захворіти на коронавірус, соціальна ізоляція, відчуття невизначеності та тривоги за майбутнє погіршують самопочуття людей.

Групи ризику

Якщо людина страждала панічними розладами до цього, то атаки можуть почастішати. Так, жінки страждають від нападів частіше, ніж чоловіки. Серед причин виникнення панічних атак простежуються і генетичні чинники, особливості темпераменту (тривожність, збудженість, невротизм). В анамнезі також психологічні травми, стреси, сімейне насильство та нейробіохімічні процеси мозку.

– Лікування панічного розладу включає в себе різні методики та практики – психотерапія, майндфулнес та медикаментозне лікування препаратами з групи антидепресантів чи анксіолітиків, – говорить Анастасія Гончар.

Допоможи собі сам

Коли стався напад, намагайтеся налаштувати себе позитивно. Зрозумійте, від панічної атаки ви не помрете. Потів сфокусуйтеся на предметах, що розташовані поруч. Коли розглядаєте їх та обдумуєте їхній вигляд, називайте їх вголос (наприклад – дерево, будинок, поштова скринька, дитячий велосипед, узбіччя), торкайтеся предметів.

Залишайтеся на місці: напад скоро припиниться. Контролюйте дихання, зробіть декілька дихальних вправ. Дихайте спокійно, повільно, рахуючи до 5, вдих на рахунок 5, потім затримка дихання на рахунок 5, видих на рахунок 5. Повторити 5 разів.

Застосуйте техніку “заземлення”. Зручно сядьте, поставте ноги на підлогу всією стопою, розслабтесь та відчуйте вагу свого тіла. Воно надійно розміщене, перебуває в безпеці.

Допоможе будь-яка релаксаційна гімнастика, йога, гімнастика Джекобсона (послідовне напруження та розслаблення окремих груп м’язів).

Паніка – це нормальна реакція організму. Але зараз, коли до стрімкого, напруженого життя, стресів додався ще й коронавірус, організм дає збій. Інколи, здається, на рівному місці. Детальніше про це читайте в матеріалах Фактів ICTV.