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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Про темпи вакцинації: щоб прищепити 75% українців треба близько 10 років – Bloomberg

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що темпи вакцинації від Covid-19 в Європі дуже низькі. Тільки 10% населення на сьогодні отримали 1 дозу вакцини.

Вакцинація

А Україна і зовсім може опинитися в числі аутсайдерів щодо вакцинації від Covid-19. Щоб прищепити 75% населення країни такими темпами, які є зараз, необхідно близько 10 років. Про це пише Bloomberg в Instagram.

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Девід Фіклінг, редактор видання, стверджує, що в країнах, де Covid-19 зараз поширюється найшвидше, колективний імунітет не виникне ані в найближчі роки, ані в найближче десятиліття.

– Наприклад, таким країнам як Україна і Бангладеш, знадобиться 10 років, щоб вакцинувати 75% населення”, – зазначив Фіклінг.

Однак, варто зазначити, що розподіл і постачання вакцин також іде повільно і нерівномірно. Саме через це охоплення вакцинацією низьке. Тому, необхідно застосовувати медичні та соціальні заходи безпеки, які вже показали свою дієвість.

Джерела: Bloomberg, ЦензорНЕТ

Фото: Depositphotos

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