Чоловік з Гвінеї був щеплений від лихоманки Ебола. Але захворів двічі. У перший раз хвороба відступила, і аналізи показали відсутність вірусу в організмі. Але через півроку лихоманка Ебола повернулася. Чоловік не вижив. А за життя встиг заразити 91 людину, спровокувавши спалах Ебола в регіоні.

Результати дослідження показали, що смертельний вірус може ховатися в організмі ще довго.

Справа в тому, що ті, хто хворів лихоманкою Ебола, повинні перебувати під контролем лікарів. Чоловік з Гвінеї один раз здав тест, той виявився негативним, і він зник з поля зору медиків. А через півроку у нього знову з’явилися симптоми лихоманки.

Зазвичай, при спалахах збудник хвороби потрапляє в організм людини з дикої природи, а потім передається іншим людям.

– У цьому ж випадку генетичні тести показали, що вірус, який спровокував друге захворювання чоловіка, майже ідентичний першому, тобто це був рецидив, а не нова інфекція від іншої людини або тварини, – сказав Майкл Вілі, вірус-експерт з медичного центру Небраски, який допоміг розслідувати справу.

Спалахів Еболи стає все більше, говорять учені, і як бачимо, зростає вірогідність рецидивів.

Раніше у двох медичних працівників, що перенесли Еболу під час лікування хворих в Африці, вірус ще довго виявлявся після одужання– у шотландської медсестри в спинномозковій рідині та в американського лікаря Ян Крозьє в очах. Але ці рецидиви були виявлені швидко і не породили нових спалахів.

Цих медиків та чоловіка з Африки лікували антитілами під час первинного зараження. Вважається, що це сприяє підвищенню імунної системи, і дослідження показують, що вони покращують показники виживання.

Але рецидиви викликають занепокоєння у лікарів. Адже у таких пацієнтів недостатньо сильна імунна відповідь, і вони можуть бути вразливими до рецидивів, коли антитіла зникають. На даний момент це лише теорія, підкреслили дослідники.

Симптомами Еболи можуть бути раптова лихоманка, біль в м’язах, головний біль, біль в горлі, блювота, діарея, висип і кровотеча. Рівень летальності коливається від 25% до 90%. Детальніше про вірус Ебола читайте на Фактах ICTV.