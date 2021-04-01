Дедалі більше жінок та чоловіків прагнуть до того, щоб їх шкіра, волосся та тіло залишалося молодим та здоровим. Тому люди активно популяризували ін’єкційне омолодження – мезотерапію.

Досвідчений дерматолог, трихолог, та косметолог Анна Довгопола розповіла Фактам ICTV про ефект від мезотерапії для обличчя, тіла та волосся, основні показання та протипоказання.

Що таке мезотерапія

Мезотерапія – це ін’єкційна процедура, під час якої за допомогою тонкої голки в шкіру вводиться “коктейль” з активних речовин (вітаміни, гіалуронова кислота, амінокислоти, мікроелементи, пептиди).

Процедура може бути різних видів: волосся, спини, обличчя, рук, стегон, живота, сідниць і зони декольте. Її можуть проводити жінкам і чоловікам будь-якого віку, починаючи з 18 років.

Помітити перші зміни можна вже після першого введення препарату. Вся процедура триває 15-30 хв., залежно від площі обраної зони.

– Залежно від проблеми для отримання стійкого результату необхідно від чотирьох до 12 процедур з інтервалом від кількох днів до 2-4 тижнів, – зазначила лікар.

Ефект від мезотерапії може зберігатися від трьох місяців до декількох років. Скільки він буде тривати у кожному конкретному випадку — можна оцінити після декількох процедур.

Види мезотерапії:

Ін’єкційна – препарати доставляються в середні шари шкіри за допомогою шприців з ультратонкими голками;

– препарати доставляються в середні шари шкіри за допомогою шприців з ультратонкими голками; Апаратна – мезококтейль наноситься на шкіру, а потім це місце обробляється насадкою апарату. Проникність клітинної мембрани під час процедури підвищується майже в 400 разів;

– мезококтейль наноситься на шкіру, а потім це місце обробляється насадкою апарату. Проникність клітинної мембрани під час процедури підвищується майже в 400 разів; Мезороллери – за допомогою спеціального ролика, поверхня якого вкрита короткими тонкими голками. Спочатку препарат наносять на шкіру, а потім прокочують роликом, щоб мезококтейль досяг глибоких шарів;

– за допомогою спеціального ролика, поверхня якого вкрита короткими тонкими голками. Спочатку препарат наносять на шкіру, а потім прокочують роликом, щоб мезококтейль досяг глибоких шарів; Фракційна – мікроін’екціонная методика. Уколи роблять спеціальною насадкою з Мікроголки, покритими сріблом. Глибина введення – до декількох міліметрів;

– мікроін’екціонная методика. Уколи роблять спеціальною насадкою з Мікроголки, покритими сріблом. Глибина введення – до декількох міліметрів; Киснева – препарат проникає в шкіру під тиском струменя кисню;

– препарат проникає в шкіру під тиском струменя кисню; Лазерна – шкіра насичується корисними речовинами під впливом інфрачервоного лазера.

Мезотерапія для обличчя

Важливо, щоб мезотерапію проводили висококваліфіковані дерматологи і косметологи зі спеціальною освітою. Адже для правильного вибору діючого препарату необхідні глибокі знання в дерматології, фармакології та рефлексії. В кожному окремому випадку тип препаратів і метод їх введення косметолог визначає індивідуально.

Показання:

вікові зміни (сітка дрібних і глибоких зморшків);

пігментaція;

втрата тонусу, сухість шкіри, тьмяний колір;

темні круги і мішки під очима;

застійні плями постакне;

підготовка та відновлення після пластичних операцій і агресивних процедур (пілінги, шліфування).

Мезотерапія для волосся

– Зовнішній вигляд і здоров’я волосся значною мірою залежать від повноцінного харчування волосяних цибулин. Препарати для мезотерапії волосся містять ферменти, амінокислоти, гіалуронова кислота, вітаміни і мікроелементи, рослинні екстракти, фактори росту, які покращують кровопостачання волосистої частини голови, стимулюють ріст волосся, перешкоджають їх випадання, – стверджує Довгопола.

Показання:

алопеція;

сухість і ламкість;

ослаблення волосся в результаті фарбування, завивки, знебарвлення, вигоряння на сонці, дієтичного харчування, стресів та інших негативних впливів;

передчасні посивіння;

жирна шкіра голови.

– Мезотерапія також може посприяти лікуванню целюліту, локальних жирових відкладень, зменшити розтяжки та рубці на тілі. Щодо волосся, то процедура допомагає відновити густоту брів і заростити прогалини, – зазначила лікар.

Протипоказання до мезотерапії

Вагітність, лактація;

Гострі інфекційні захворювання

Шкірні захворювання в активній стадії

епілепсія;

епілепсія; Хронічні захворювання в стадії загострення

Порушення згортання крові в результаті захворювань (гемофілія) або застосування антикоагулянтів або дезагреганти;

Схильність до келоїдних рубців;

Індивідуальна непереносність компонентів, які використовують під час процедури.

Переваги та недоліки мезотерапії

Переваги: під час процедури людина може відчувати незначний дискомфорт та неприємні відчуття, а не біль. Також після мезотерапії немає тривалого реабілітаційного періоду. Це хороша можливість усунути косметичні дефекти і оздоровити організм.

Недоліки: потрібно уважно обирати косметолога, який має досвід роботи, адже робота некомпетентної людини може зашкодити здоров’ю. Крім того, людям схильним до алергії можуть не підходити деякі компоненти, що містяться в складі. Можуть також виникати синці, якщо під час ін’єкції лікар зачепив капіляр. Іноді відбуваються ускладнення, такі як інфекція на шкірі, набряклість і некроз тканин.

Вартість процедури

– Вартість такої процедури залежить від препарату, місця проведення – лікарня або приватний кабінет та кваліфікація лікаря. В середньому від 600 грн. Особисто я дуже люблю цю процедуру і раз на рік обов’язково проходжу курс для підтримки молодості і якості шкіри, – додала вона.

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