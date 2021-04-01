Сміх не вилікує всі недуги, проте є наукові підтвердження, що він сприяє розумовому розслабленню, знижує тиск, зменшує біль, підвищує імунітет і навіть забезпечує фізичну активність.

У День сміху у Центрі громадського здоров’я України назвали сім причин, чому варто сміятися щодня.

Сміх розслабляє

Щоб зняти напругу, як фізичну так і емоційну, треба добряче посміятися. Цього заряду вистачить десь на 45 хвилин.

Зміцнює імунітет

За рахунок зниження рівня гормонів стресу під час сміху збільшує кількість імунних клітин і антитіл, що борються з інфекціями та хворобами.

Стимулює викид ендорфінів

Ендорфіни – природні знеболюючі, тому тимчасово полегшити хронічний біль.

Стимулює роботу органів

Зокрема, підвищує частоту серцевих скорочень, глибину дихання, тобто стимулює серце, легені та м’язи, а також покращує роботу кровоносних судин і збільшує кровотік, що допомагає захистити від серцевих нападів та інших серцево-судинних захворювань.

Спалює калорії

Сміх не замінить похід у спортзал, проте дослідження підтвердили, що сміх упродовж 10-15 хвилин на день може спалити приблизно 40 калорій. Цього достатньо, щоби скинути пару кілограмів за рік.

Покращує якість життя

Гумор і позитивне спілкування зміцнюють відносини з друзями та сім’єю, а також допомагає справлятися з важкими ситуаціями.

Сприяє довголіттю

Дослідження показують, що люди з гарним почуттям гумору живуть довше. Тому жартуйте та смійтеся на здоров’я!