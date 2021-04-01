У США сталася виробнича помилка на заводі в Балтіморі, що займається виготовленням вакцини проти Covid-19 від компанії Johnson & Johnson.

За словами наближеного джерела, це призвело до бракування партії компонентів. Таким чином могли бути непридатними 15 млн доз вакцини.

Однак цю партію компонентів не використали на подальших етапах виробництва. З цієї причини немає ніяких побоювань щодо того, що цим препаратом міг хтось вакцинуватися.

Підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизацію для самостійного виготовлення компонентів. З цієї причини для виробництва вакцини використовують компоненти з інших заводів.

За словами джерела, в Johnson & Johnson заявили, що це ніяк не вплине на зобов’язання компанії перед урядом США щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

Вакцина Johnson & Johnson

Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що вакцина проти Covid-19 компанії Johnson & Johnson безпечна та ефективна проти мутованих штамів захворювання.

В організації повідомили, що препарат довів свою ефективність в державах, де виявили кілька видів коронавірусу. Також ВООЗ дозволила застосування вакцини Johnson & Johnson в екстрених випадках. Водночас препарат цієї компанії – одна з перших однодозових вакцин, внесених до списку ВООЗ.