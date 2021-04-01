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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Випадки тромбозів не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca – ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) знову підтвердило безпеку Covid-вакцини AstraZeneca.

Випадки тромбозів не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca – ЕМА

За даними агентства, випадки виникнення тромбозів і вакцинація препаратом Astrazeneca (тепер званої Vaxzevria) не пов’язані.

Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC) Європейського агентства з лікарських засобів провів дослідження, щоб пояснити ці випадки.

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Фахівці дійшли до висновку, що зв’язок між виникненням тромбів з вакциною – не доведений. Однак ЕМА проводить подальші дослідження. Агентство вважає, що користь від Covid-вакцини AstraZeneca перевищує потенційні ризики виникнення побічних ефектів.

Вакцина AstraZeneca

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів вже підтвердило безпеку вакцинації препаратом AstraZeneca. Нещодавно понад десяток країн-членів Євросоюзу призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через випадки виникнення тромбів після імунізації організму.

Однак Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжити використання вакцини проти коронавірусу. В ЕМА запевняють, що немає зв’язку між утворенням тромбів вен головного мозку у людей, які отримали дозу препарату AstraZeneca.

Джерело: ЕМА

Фото: Pexels

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