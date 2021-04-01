Як уберегтися від крадіжки або підміни дитини в пологовому будинку

Майбутні батьки, які йдуть до пологового будинку може навіть і не підозрювати, що їхню новонароджену дитину можуть викрасти. Тому їм слід знати, як уберегтися від крадіжки чи підміни дитини.

Про це детальніше розповів адвокат-криміналіст Сергій Костиря в одному з випусків проекту на СТБ Таємниці ДНК. За його словами, головна складність справ цієї категорії та недопрацювання законодавства – термін давності.

За найтяжчий злочин встановлений термін давності 15 років. Якщо підміну дитини або крадіжку виявлять більше, ніж за 15 років, то ніхто ніякої кримінальної відповідальності не понесе.

– Ще одна складність – нелегко, а то й неможливо встановити, хто саме підмінив дитину. У пологовому будинку працює дуже багато персоналу, який має доступ до дитячої кімнати, – зазначив адвокат-криміналіст.

Покарання

Якщо дитину підмінили в результаті лікарської недбалості – це один варіант розвитку подій. А якщо дитину підмінили з метою продати – це вже торгівля людьми. За кожен з цих злочинів можна отримати по 5 років в’язниці.

Як уберегтися

У всіх країнах світу вже відмовилися забирати діток під час народження. Вони народжуються і постійно перебувають біля мами. Якщо у малюка проблеми зі здоров’ям, його переводять в реанімацію виключно разом з мамою. А в державних пологових будинках України все ще можуть кудись нести дитину після того, як породілля народила. Це незаконно – дитина завжди повинна перебуває біля мами.

Спеціаліст радить не віддавати дитину після пологів. Це законне право мами, заборонити куди завгодно забирати її дитину. Адже з моменту народження дитини мати несе відповідальність за неї і всі маніпуляції з дитиною повинні відбуватися виключно з дозволу та в присутності мами.

– Я б запропонував також фіксувати дітей під час народження, як нас фіксують на паспорт – робити фото і відео. А також від народження у нас є хороша риса – наші відбитки пальчиків. Нехай батьки знімуть відбитки пальців дитини – якщо є бажання, це легко можна зробити. І тоді ніхто її не зможе підмінити. Звучить, як фантастика, але в інших країнах таке є, – додав експерт.

Медична допомога під час пологів

Тариф на допомогу під час пологів в рамках програми медичних гарантій на 2021 рік збільшено до 10 382 грн, Національна служба здоров’я України повідомляє також про запровадження нового пакету – Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

399 медичних закладів, законтрактованих НСЗУ, вже отримали понад 1,8 млрд грн. Також з квітня 2021 року зросте тариф для надання допомоги малюкам, які народились із вагою тіла менш як 1,5 кг, наразі сума становить 98,5 тис. грн.

Детальніше про медичну допомогу під час пологів в Україні читайте на Фактах ICTV.