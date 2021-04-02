В Ізраїлі почали закривати відділення лікарень, які призначені для лікування хворих на коронавірус. Це пов’язано з тим, що у грудні у країні вакцинували більшу частину населення, що спричинило зниження рівня поширення Covid-19.

Лікарні Ізраїлю повідомили, що зараз вони майже не приймають нових пацієнтів з коронавірусом у спеціально відведених відділеннях. Так, 30 березня в лікарні Рамбам, Ассута, Меїр не прийняли жодного нового хворого, хоча ще місяць тому на день госпіталізували 15-20 осіб.

До лікарень Шиба і Бейлінсон госпіталізували по одному хворому з підозрою на Covid-19.

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У МОЗ Ізраїлю зазначили, що нині в країні зафіксовано 385 серйозних випадків коронавірусу, на відміну від майже 1 200 пацієнтів, яких лікували ще в січні.

За даними видання Bloomberg, в Ізраїлі найбільший рівень повністю вакцинованого населення. Обидві дози отримали 52,6% громадян, а загалом введено 10 млн доз.

Вакцинація в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що темпи вакцинації від Covid-19 в Європі дуже низькі. Тільки 10% населення на сьогодні отримали одну дозу вакцини.

Україна може опинитися серед аутсайдерів щодо вакцинації від Covid-19. Адже для того, щоб прищепити 75% населення країни такими темпами, які є зараз, необхідно близько 10 років. Також станом на 2 квітня в країні зафіксували рекордну кількість смертей – 433, та нових випадків коронавірусу – 19 893.

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Джерело: Ynet